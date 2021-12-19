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Россиянин Мотылев победил на чемпионате Европы по быстрым шахматам

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Российский гроссмейстер Александр Мотылев из Екатеринбурга стал чемпионом Европы по рапиду (быстрым шахматам). Соревнования прошли в польском Катовице. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает «Спорт-Экспресс».

42-летний россиянин набрал 9,5 очка из 11. Такое же количество очков было еще у двух спортсменов, но по дополнительным показателям победил Мотылев. На втором месте представитель Германии Александр Донченко, третье занял литовский шахматист Паулюс Пултинявичюс.

Мотылев является чемпионом Европы по классическим шахматам 2014 года.

10 декабря российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение в матче за мировую шахматную корону. По итогам 11 партий его обыграл Магнус Карлсен со счетом 7,5:3,5 черными фигурами. Норвежец досрочно защитил титул чемпиона мира.

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