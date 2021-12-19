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Женщина с четырьмя детьми отравились угарным газом в Нижнем Новгороде

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Женщина и четверо детей госпитализированы с отравлением угарным газом в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в воскресенье, 19 декабря.

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«В 21:15 поступил сигнал с улицы Пушкина, 29А — произошло отравление угарным газом пятерых человек, из них четверо детей. В 21:20 бригада скорой помощи начала эвакуацию мамы и четверых детей в детскую областную больницу на обследование», — сообщил министр на своей странице в Instagram.

Он отметил, что это уже второе отравление угарным газом в Нижегородской области за сутки: в ночь на воскресенье в поселке Неклюдово отравились четыре человека, в том числе ребенок.

17 декабря в Махачкале трое детей и один взрослый отравились угарным газом. Инцидент произошел на улице Ирчи Казака. Все пострадавшие госпитализированы в медучреждение. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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