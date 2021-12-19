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Президент Чехии отказался от спиртного и сигарет

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Президент Чехии Милош Земан отказался от алкоголя и сигарет. Об этом он рассказал в воскресенье, 19 декабря.

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Выписанному недавно из больницы 77-летнему президенту отказаться от вредных привычек предписали врачи.

«Я выполняю рекомендации врачей. Они запретили мне курить, так как табак убивает аппетит, запретили алкоголь. Бог с ними, с крепкими алкогольными напитками! Врачи, однако, запретили мне употреблять вино, которое я очень люблю. Я уже месяц живу без сигарет и алкоголя и, как видите, еще жив», — поделился Земан переживаниями с телеканалом CNN Prima NEWS.

Глава государства также призвал жителей Чехии вакцинироваться от коронавируса, подчеркнув, что граждане республики должны делать это на добровольной основе.

28 ноября Милош Земан провел церемонию назначения нового премьер-министра республики, находясь в стеклянном кубе. Такая мера была принята в связи с тем, что чешский лидер болел коронавирусом и должен был находиться на изоляции.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года отмечалось, что он вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

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