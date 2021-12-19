Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Южная Осетия снимет почти все антиковидные ограничения
Мир
В Великобритании посчитали маловероятным отправку войск на Украину
Мир
Минск передаст за границу данные о действиях Польши по мигрантам
Мир
Делегация США посетила Киев для обсуждения ситуации на границе с РФ
Мир
Трамп призвал Китай выплатить миру компенсацию за появление коронавируса
Экономика
В бундестаге назвали «Северный поток - 2» не только экономическим проектом
Общество
Супруга подозреваемой в хищении кассирши из Ачинска арестовали
Происшествия
В Санкт-Петербурге столкнулись BMW и полицейский автомобиль
Мир
Грушко назвал понятными и откровенными предложения РФ по гарантиям безопасности
Спорт
Пловец Колесников выиграл второе золото за день на ЧМ в Абу-Даби

«Золотая судья» Хахалева могла сбежать в Грузию

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пытаясь скрыться от правосудия, «золотая судья» Елена Хахалева могла сбежать в Грузию. Об этом в воскресенье, 19 декабря, в интервью РЕН ТВ сообщил адвокат Олег Лурье.

Опасный подарок: у чиновников изымают незаконно нажитое имущество
Эксперты рассказали о тонкостях антикоррупционной работы

«Есть опубликованная фотография, где женщина, похожая на будущую судью Елену Хахалеву, находится за столом с криминальным авторитетом Петсо. Когда его опрашивали о месте проживания, он рассказывал, что жил у неких Хахалевых и дал адрес. Поэтому я полагаю, что Елена Хахалева убыла из Еревана в Грузию. Насколько я знаю, она не объявлена в федеральный розыск, в Интерпол, поэтому она может спокойно и законно вылететь в любую страну», — пояснил он.

Адвокат указал, что шанс нахождения «золотой судьи» в Грузии высок, поскольку власти страны не выдадут Хахалеву России. Кроме того, выбор пал на Грузию из-за знакомств судьи или ее бывшего мужа, грузина по национальности, предположил собеседник.

«Я думаю, Хахалеву объявят в федеральный розыск, но Грузия ее просто не выдаст. На этом ее история закончится. Думаю, она избежит уголовной ответственности», — заключил Лурье.

Ранее, 15 декабря, высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края Елены Хахалевой уголовное дело. В ВККС с представлением обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Целью было возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог») Уголовного кодекса РФ.

В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016-го по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей.

Также стало известно, что 8 декабря скандальная экс-судья уехала из России и направилась в Ереван.

В 2017 году вокруг Хахалевой разразился скандал после появления в интернете данных о свадьбе ее дочери. На торжестве выступили звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. СМИ сообщали, что расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн.

Позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021