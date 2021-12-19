«Золотая судья» Хахалева могла сбежать в Грузию

Пытаясь скрыться от правосудия, «золотая судья» Елена Хахалева могла сбежать в Грузию. Об этом в воскресенье, 19 декабря, в интервью РЕН ТВ сообщил адвокат Олег Лурье.

«Есть опубликованная фотография, где женщина, похожая на будущую судью Елену Хахалеву, находится за столом с криминальным авторитетом Петсо. Когда его опрашивали о месте проживания, он рассказывал, что жил у неких Хахалевых и дал адрес. Поэтому я полагаю, что Елена Хахалева убыла из Еревана в Грузию. Насколько я знаю, она не объявлена в федеральный розыск, в Интерпол, поэтому она может спокойно и законно вылететь в любую страну», — пояснил он.

Адвокат указал, что шанс нахождения «золотой судьи» в Грузии высок, поскольку власти страны не выдадут Хахалеву России. Кроме того, выбор пал на Грузию из-за знакомств судьи или ее бывшего мужа, грузина по национальности, предположил собеседник.

«Я думаю, Хахалеву объявят в федеральный розыск, но Грузия ее просто не выдаст. На этом ее история закончится. Думаю, она избежит уголовной ответственности», — заключил Лурье.

Ранее, 15 декабря, высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила возбудить в отношении экс-судьи Краснодарского края Елены Хахалевой уголовное дело. В ВККС с представлением обратился председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Целью было возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 292 («Служебный подлог») Уголовного кодекса РФ.

В этот же день стало известно, что Следственный комитет заподозрил Хахалеву в хищении 1 млн рублей. С 2016-го по 2019 год экс-судья не была на рабочем месте 127 дней, но получила заработную плату за неотработанное время. В итоге она мошенническим путем получила 1,1 млн зарплаты. Ущерб от действий Хахалевой составил 979 тыс. рублей.

Также стало известно, что 8 декабря скандальная экс-судья уехала из России и направилась в Ереван.

В 2017 году вокруг Хахалевой разразился скандал после появления в интернете данных о свадьбе ее дочери. На торжестве выступили звезды российского шоу-бизнеса: Николай Басков, Вера Брежнева, Валерий Меладзе. СМИ сообщали, что расходы на торжественное мероприятие составили порядка $2 млн.

Позднее выяснилось, что Хахалева не могла занимать должность судьи, так как ее диплом оказался поддельным.