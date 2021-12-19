Мужчина, подозреваемый в убийстве двух женщин в Москве, задержан правоохранителями. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Москве.

Им оказался мужчина 1969 года рождения.

Отмечается, что отец семейства поругался с женой и в порыве ярости стал бить супругу и вступившуюся за нее 85-летнюю тещу.

Свидетелем происходящего стала их 10-летняя дочь, которая успела сбежать из квартиры.

По некоторым данным, супружеская пара долгое время ссорилась и готовились к разводу. У них было четыре дочки. Также известно, что предполагаемый преступник работал мастером по ремонту обуви.

Полиция обнаружила тела двух женщин с признаками насильственной смерти ранее этим же днем, 19 декабря. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).