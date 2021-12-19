Врач раскритиковал популярный метод похудения

Для того, чтобы быстро привести себя в хорошую физическую форму к Новому году, применять мочегонные средства не следует. Об этом рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры урологии Московского медико-стоматологического университета имени Евдокимова Андрей Зайцев в воскресенье, 19 декабря.

«Бесконтрольное применение диуретических препаратов отрицательно сказывается на человеческом организме, это однозначно. Это может привести к развитию нарушений функции почек, к образованию камней, мочекаменной болезни. Применение диуретических препаратов дает дополнительную нагрузку и на мочевой пузырь», — сообщил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Первое, чем надо заняться, чтобы привести себя в форму, — это выстроить распорядок дня, сна и режим питания. Ежедневный рацион также следует разделить на четыре–пять приемов пищи в сутки. И надо помнить: естественная, здоровая норма похудения — это 2–4 кг в месяц.

16 декабря врач-эндокринолог «Инвитро-Юг», диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Сорокина заявила, что за оставшиеся до Нового года две недели можно успеть избавиться от 2–3 кг. Так, она рассказала, что рациональное питание должно содержать каши (источники растительного белка, витаминов группы В, витамина С), различные сорта мяса, рыба, молочные продукты (источник хорошо усвояемого кальция), овощи и фрукты, небольшое количество орехов, оливковое масло.