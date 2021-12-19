Взрыв произошел в жилом доме в Тбилиси

Взрыв, предположительно из-за утечки газа, произошел в жилом доме района Вазисубани на окраине Тбилиси. В результате инцидента пострадали четыре человека. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на очевидца.

«Я живу недалеко, взрыв был сильный, так как звук услышали все. Насколько нам известно, причина взрыва — это кустарное установление газового обогревателя. Говорят, что пострадали четыре человека. Больше ничего не знаю», — заявил местный житель Ило Гаприндашвили.

На место происшествия прибыли бригады патрульной полиции и спасательные службы. Пожар, возникший в результате взрыва, ликвидировали.

22 ноября в Махачкале на проспекте Амет-Хана Султана произошел взрыв газа. Вспыхнувший после этого пожар локализовали на площади 120 кв. м. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Отмечалось, что вероятной причиной взрыва в жилом доме в Махачкале стала утечка бытового газа в системе отопления. По факту происшествия следователи Дагестана возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.