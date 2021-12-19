В квартире дома в Москве обнаружены тела двух женщин

В квартире жилого дома в Москве на Каширском шоссе полиция обнаружила тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета СК по городу Москве.

Отмечается, что женщинам 85 и 49 лет.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»).

Ранее поздно вечером 16 декабря в Калужской области на остановке транспорта в центре города Ермолино 16-летний подросток получил ножевое ранение. Он был доставлен в одну из больниц города. По подозрению в совершении преступления задержан 20-летний молодой человек.