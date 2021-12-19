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Южная Осетия снимет почти все антиковидные ограничения

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Южная Осетия с 20 декабря снимет почти все антиковидные ограничения в связи со снижением распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики в воскресенье, 19 декабря.

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При этом сохранятся масочный и дезинфекционный режимы, а также социальное дистанцирование.

«Объектам общественного питания разрешить проведение празднично-торжественных мероприятий, осуществлять деятельность в соответствии с требованиями по предотвращению рисков распространения коронавирусной инфекции. Срок — до очередного решения оперативного штаба», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Свою работу продолжат учебные заведения, кафе, объекты физической культуры и др. Разрешено проведение массовых, спортивных и праздничных мероприятий. Но при этом оперштаб по противодействию COVID-19 рекомендует ограничить посещение свадеб, религиозных, а также похоронных и поминальных мероприятий.

25 ноября в парламенте Северной Осетии состоялось повторное голосование по законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта. В результате документ набрал необходимое для одобрения количество голосов. Поправки предполагают введение QR-кодов для посещения общественных мест, а также для проезда на железнодорожном и авиатранспорте.

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