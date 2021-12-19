Делегация США посетила Киев для обсуждения ситуации на границе с РФ

Делегация конгресса Соединенных Штатов посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила пресс-служба посольства США на Украине.

«Представитель конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории», — говорится в сообщении посольства в Facebook посольства.

Делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины, добавили в диппредставительстве.

18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна пока что не планирует размещать на своей территории военный контингент каких-либо государств. При этом, по его словам, сейчас на Украине есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение украинских военных.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности, которые уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Он пояснил, что можно, пользуясь настроениями Киева, сделать страну неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, «превращать в военизированный кулак».

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.