Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Грушко подверг критике принятие в НАТО новых стран
Мир
Американские сенаторы поругались из-за СП-2
Общество
В МВД устранили сбой в работе информационных ресурсов
Мир
Штамм коронавируса «Омикрон» стал доминирующим в Ирландии
Спорт
Сборная Финляндии по хоккею обыграла россиян в финале Кубка «Первого канала»
Общество
В Домбае 190 гостиниц остаются без электричества
Экономика
В «АвтоВАЗе» опровергли взрыв на заводе
Происшествия
Всех горняков вывели из шахты в Кузбассе из-за пожара
Общество
Режиссер «Мы из будущего» Малюков умер от последствий COVID-19
Спорт
Пловец Колесников выиграл второе золото за день на ЧМ в Абу-Даби

Делегация США посетила Киев для обсуждения ситуации на границе с РФ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Делегация конгресса Соединенных Штатов посетила Киев, чтобы обсудить ситуацию на границе с Россией. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщила пресс-служба посольства США на Украине.

Проект разговоров: что конкретно Москва предлагает НАТО
Альянс и Вашингтон уже сделали первые заявления

«Представитель конгресса США Джейсон Кроу возглавил делегацию конгресса, посетившую Киев, чтобы обсудить российское агрессивное военное наращивание в Украине и вокруг нее и услышать оценки украинских официальных лиц и военного руководства. Представитель конгресса Кроу вместе с его коллегами, представителями Брэдом Венструпом и Риком Кроуфордом подчеркнули двухпартийную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантической траектории», — говорится в сообщении посольства в Facebook посольства.

Делегация подтвердила поддержку США жестких мер в ответ на любое военное вторжение РФ на суверенную территорию Украины, добавили в диппредставительстве.

18 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна пока что не планирует размещать на своей территории военный контингент каких-либо государств. При этом, по его словам, сейчас на Украине есть представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение украинских военных.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности, которые уже переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

В тот же день член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Он пояснил, что можно, пользуясь настроениями Киева, сделать страну неформальным членом альянса. Насыщать ее оружием, «превращать в военизированный кулак».

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021