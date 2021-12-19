Трамп назвал убийцей Си Цзиньпиня и заявил, что КНР должен миру компенсацию за коронавирус

Трамп назвал убийцей Си Цзиньпиня и заявил, что КНР должен миру компенсацию за коронавирус

2021-12-19 20:56:04

2021-12-19 20:56:04

2021-12-19 20:56:04

2021-12-19 20:56:04

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