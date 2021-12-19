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Супруга подозреваемой в хищении кассирши из Ачинска арестовали

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В Ачинске в воскресенье, 19 декабря, полиция задержала супруга кассирши Анны Григорьевой, подозреваемой в хищении 23 млн рублей.

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«Следователем МО МВД России «Ачинский» Красноярского края установлено, что к преступлению причастен 30-летний супруг фигурантки», — сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.

16 декабря официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Красноярском крае арестована кассирша, подозреваемая в краже денег банка. Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 24 дня.

14 декабря стало известно, что подозреваемая сдалась полиции. После совершения кражи она неделю скрывалась. По данным следствия, в дежурную часть МВД поступило сообщение от руководителя кредитно-кассового офиса финансовой организации о хищении 15 млн рублей, $49,5 тыс. и €49,2 тыс., принадлежащих учреждению.

В тот же день от ее матери поступило сообщение о пропаже дочери. Следствие предположило, что мать подозреваемой на самом деле знала о ее местонахождении. С женщиной побеседовали еще раз. В результате она убедила дочь перестать скрываться и явиться в полицию.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса РФ «Присвоение или растрата».

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