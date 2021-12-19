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Изменения в один из городских маршрутов транспорта внесли в Рязани

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В Рязани изменится путь следования маршрутки № 90М2. По данным пресс-службы мэрии, маршрут № 90М2 соединяет ОАО «Завод точного литья» и поселок Недостоево.

С 20 декабря после магазина «Фаворит» маршрутки будут ездить по улицам Каширина, Семинарской, мимо Приборного завода, Соборной, мимо бывшего «Детского мира», через площадь Ленина, затем по своему маршруту от гостиницы «Первомайской», передает РИА «7 новостей». В обратном направлении через площадь Ленина водители поедут до площади Соборной для разворота, затем по Семинарской мимо Приборного завода.

В следующем году у ряда перевозчиков Рязани заканчивается действие свидетельств на работу. В связи с этим несколько маршрутов будет обслуживать меньшее количество автомобилей. Об этом сообщил ранее общественный совет при управлении транспорта. Число маршруток сократится с 739 до 476. Речь идет о тех организациях, в которых ездят по 1–3 автомобиля с литерами «а» и «б».

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