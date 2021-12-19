В Санкт-Петербурге столкнулись BMW и полицейский автомобиль

В Санкт-Петербурге 19 декабря в ДТП попали полицейский автомобиль Hyundai Solaris и BMW. По предварительным данным, в аварии пострадал сотрудник полиции, его госпитализировали с травмой головы.

За рулем BMW, по данным «Известий», был мужчина. Его супруга утверждает, что автомобиль полиции ехал на красный сигнал светофора.

Как уточнили в региональном главке МВД, полицейский автомобиль следовал на вызов.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в этот день в Рязани произошло ДТП с участием маршрутки. Две пассажирки получили травмы. Авария произошла на улице Космонавтов. Маршрутка № 53 врезалась в столб. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.