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Почти 80 новых автобусов закупят в Тюмени в 2022 году

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В 2022 году, по прогнозам экспертов, пассажиропоток в общественном транспорте Тюмени может возрасти более чем на 30%, до 157 млн человек. Такие данные указаны в документе о городском бюджете.

Запланировано приобретение 77 автобусов для перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам: 15 особо большого класса и 62 — большого. На эти цели в бюджете на следующий год предусмотрено более 1,1 млрд рублей, передает megatyumen.ru. Свыше 1 млрд рублей заложено на обеспечение льготного проезда. На автоматизированную систему оплаты потратят 6,5 млн рублей.

Напомним, в Тюмени отказались от строительства теплых остановок. Их планировалось возвести в рамках концессионного соглашения. Сейчас проект приостановлен. Информацию подтвердили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Там не исключили, что изменение планов связано с арестом экс-директора департамента Игоря Фролова. Его подозревают в мошенничестве.

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