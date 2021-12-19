В МВД устранили сбой в работе информационных ресурсов

Технический сбой в работе информационных ресурсов МВД России устранен. Об этом в ведомстве заявили вечером в воскресенье, 19 декабря.

Уточняется, что с 20 декабря регистрационно-экзаменационные подразделения МВД будут работать.

«В течение полутора суток технические специалисты МВД России <...> проводили восстановительные мероприятия, чтобы в самые короткие сроки добиться штатной работы серверов. В настоящее время задача выполнена — доступ к ведомственным информационным ресурсам возобновлен в полном объеме», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в этот день, причиной сбоя стала коммунальная авария, в результате которой произошло затопление серверных помещений, а сами серверы оказались залиты водой.

Сбой произошел накануне, 18 декабря. В МВД рассказали о единичных неполадках в работе системы Госавтоинспекции, связанных с инцидентом. Как пояснили в ведомстве, возникший технический сбой будет учитываться при принятии решений о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации. Кроме того, прием граждан был перенесен на 20 декабря. В ведомстве принесли гражданам извинения за неудобства.