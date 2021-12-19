Инклюзивный центр творчества впервые создали в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска 21 декабря откроется первый в городе инклюзивный центр творчества «Я Творец», рассчитанный на людей с ограниченными возможностями.

Инициатором его создания стала региональная общественная организация инвалидов-колясочников «Центр Независимой Жизни «Финист» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Центр рассчитан на детей от 5 лет и взрослых, передает vn.ru. При создании учреждения самое пристальное внимание уделили вопросам доступной среды, его руководитель Анна Мурашкина сама передвигается на коляске.

В Оренбургском государственном университете ранее появилась коворкинг-зона межвузовского инклюзивного клуба добровольцев «Без границ». Это образовательная площадка для волонтеров, волонтеров-инвалидов, молодежи с ограниченными возможностями здоровья. В новом пространстве будут организованы мастер-классы, тренинги, встречи.