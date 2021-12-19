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В «АвтоВАЗе» опровергли взрыв на заводе

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В цехе чугунного литья на «АвтоВАЗе» в Тольятти произошел не взрыв баллона, а его разгерметизация. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщили в пресс-службе компании.

«Произошла разгерметизация редуктора на ацетиленовом баллоне (предназначен для проведения сварочных работ)». Пожара не было», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

В «АвтоВАЗе» также напомнили, что при инциденте никто не пострадал. В понедельник, 20 декабря, завод продолжит работу в прежнем режиме.

Ранее в этот день источник «Интерфакса» сообщил о взрыве ацетиленового баллона на чугунном производстве «АвтоВАЗа» в Тольятти.

17 декабря стало известно о пожаре на корабле в Большой Турухтанной гавани завода «Северная верфь» в Петербурге. Он начался накануне около 18:00. В 22:49 огонь был локализован. По данным источника, площадь пожара составила 300 кв. м. В результате возгорания пострадали три человека. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ после инцидента.

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