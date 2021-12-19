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Благотворительный фонд «Отцовское сердце» решили создать в Удмуртии

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В Ижевске состоялся форум Совета отцов. На мероприятии прошел смотр-награждение проектов «Путь домой», «Отцовский контроль», «Зарница отцов», «Дворовой спорт». Инициаторы и участники получили благодарственные письма, грамоты и епархиальные награды. Среди прочего были отмечены проекты «Папа-тренер», «Папа может», «Контроль питания», «Район открытого доступа» и «Здоровая семья».

На форуме стало известно, что 1 января в 10:00 будет дан старт проекту «Забег кристальной трезвости» на Центральной площади. Дистанция составит 2022 м. Еще один новый проект — «Доброслов». Он займется продвижением культуры и чистоты речи среди детей Удмуртии, передает ИА «Сусанин».

Важной новостью стало учреждение Советом отцов благотворительного фонда «Отцовское сердце». Собранные средства пойдут на помощь отцам, оказавшимся в трудной жизненной и семейной ситуации. Регистрация фонда произойдет в январе.

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