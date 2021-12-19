Пловец Колесников выиграл второе золото за день на ЧМ в Абу-Даби

Россиянин Климент Колесников завоевал золотую медаль чемпионата мира по плаванию на короткой воде в заплыве на 50 м на спине в воскресенье, 19 декабря. Соревнования проходят в Абу-Даби.

Колесников преодолел дистанцию за 22,66 секунды. Второй результат показали немец Кристиан Динер и итальянец Лоренцо Мора — 22,90 секунды.

Еще один представитель России — Павел Самусенко стал четвертым.

Ранее в этот день Колесников завоевал золото на дистанции 100 м комплексным плаванием на чемпионате мира. Спортсмен из России преодолел дистанцию за 51,09 секунды. Второе место занял норвежец Томоэ Хвас (51,35 секунды), третье — итальянец Томас Чеккон (51,40).

Ранее, 16 декабря, российские пловцы завоевали золото в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

Российская четверка проплыла эстафету с общим временем 3 минуты 3,45 секунды. На старт вышли Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Второе место заняла команда Италии, уступившая россиянам 0,16 секунды, третьей стала сборная США (+1,97).