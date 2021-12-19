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Психолог оценила детскую сценку с «расстрелом» в детском саду Казахстана

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Детский и семейный психолог Екатерина Вечернова в воскресенье, 19 декабря, прокомментировала инцидент, произошедший в детском саду Казахстана, где дети поставили сценку, инсценирующую расстрел студента советскими солдатами.

По мнению специалиста, такие постановки опасны для детской психики.

«Когда в жизни ребенка появляется тема насилия и он становится свидетелем, тем больше это влияет на его картину мира, что так — это нормально. Те же самые мультики про Тома и Джерри, где агрессивное отношение к одному персонажу — это нормально, то у ребенка формируется некое ощущение, что так можно. Но когда ребенок входит в роль и становится не только пассивным наблюдателем, а становится активным участником — проживает эмоции, чувства, как выражено в этой сцене, то, конечно же, у ребенка идет запечатление тех эмоциональных состояний и ощущение власти появляется, вседозволенности, формируется некая норма», — рассказала она телеканалу РЕН ТВ.

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Она также добавила, что детям лучше получать информацию дозировано.

«К тому же психика ребенка бывает неустойчива к разным событиям, тем более к событиям, связанным с насилием, агрессией и жестокостью, потому что у ребенка есть некая проекция — он сопереживает главному герою. И ему будет тяжело справиться, поскольку психика не готова к таким эмоциональным переживаниям», — отметила специалист.

По словам Вечерновой, некоторые дети спокойно отнесутся к подобному, но для других случай может иметь последствия.

«Даже если в группе детского сада кто-то это спокойно воспринял, найдется ребенок, которому это тяжело дастся. И так или иначе он будет это потом проигрывать в детских играх, может использовать это в общении. То есть у ребенка будет зацикленность на этой теме», — заключила она.

Ролик, на котором дети в советской форме с автоматами ведут переодетого в студента мальчика на «расстрел», появился в Сети ранее в этот же день. На записи видно, что в сценке участвовали пятеро детей, за ними наблюдала воспитательница. При этом можно заметить, что голова мальчика, сыгравшего студента, была перебинтована, а на его одежде видны пятна «крови».

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