Карантин по лейкозу животных ввели в Калининградской области

В шести городских округах Калининградской области объявлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота. Приказы размещены на интернет-портале правовой информации.

Ограничения коснулись 17 подсобных хозяйств. Больных лейкозом животных нужно сдать на убой. Хозяйствам нельзя реализовывать молочные продукты и молоко в сыром виде. После экспертизы будет определено дальнейшее использование субпродуктов и мяса, пишет ИА FlashNord.

Ранее в декабре инфицирование вирусом лейкоза крупного рогатого скота было выявлено в трех хозяйствах Хабаровского края. Возбуждены административные дела. Все хозяйства расположены в районе имени Лазо. По данным Россельхознадзора, на территориях были введены ограничительные мероприятия. Выяснилось, что фермеры нарушили правила борьбы с карантинными и особо опасными болезнями животных.