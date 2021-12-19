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Историк осудил сценку с «расстрелом» студента в детсаду Казахстана

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Военный историк Юрий Кнутов назвал преступлением привлечение детей в к сценке с расстрелом митингующего студента советскими солдатами. Таким образом он 19 декабря прокомментировал видео с инсценировкой расстрела, которое было сделано в одном из детских садов Казахстана.

На появившемся в Сети видео заметно, что пятеро детей принимают участие в сценке, за ними наблюдает воспитательница. На одежде игравшего «расстрелянного студента» видны «пятна крови».

«Если говорить о вовлечении детей в подобного рода события, то, на мой взгляд, это преступление. На сегодняшний день в этом две страны преуспевают. Это Украина, которая, невзирая на возраст детишек, приучает их к нацистским символам, учит стихам, связанным с уничтожением русских. Что касается Казахстана, то, к сожалению, там есть определенные круги, заинтересованные в разжигании национализма», — рассказал историк каналу РЕН ТВ.

Историк указал, что правду о исторических событиях времен СССР скоро можно будет найти только в белорусских учениках.

«Все остальные пишут, что «колониализм», «империя», «выжимали все соки», «подавляли национально-освободительное движение». <…> То, что Казахстан оказался на уровне одной из передовых республик Азии по промышленному производству после выхода из Советского Союза и в области сельского хозяйства, это заслуга Советского Союза. Грамотность появилась, образование, медицинская составляющая», — отметил он.

Ранее, 27 октября, глава казахской диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтар Антеев заявил, что власти Казахстана должны разобраться с проявлениями русофобии. Он напомнил, что 20 октября в казахстанском городе Тараз злоумышленник напал на ребенка со словами «Русские раздражают!». Мужчина ударил ребенка по голове, а также ударил бабушку малыша. Антеев в свою очередь подчеркнул, что 90% граждан Казахстана между собой говорят именно на русском языке. В связи с этим он указал на непонимание, чем могут раздражать русские граждане местных жителей.

21 октября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о недопустимости конфликтов на этнической почве и дискриминации граждан по этническим или языковым признакам. Он обратил внимание на то, что администрациям всех уровней следует проводить профилактическую и информационную работу по каждому случаю нарушения прав граждан на этнической или языковой основе.

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