В Домбае 190 гостиниц остаются без электричества

В Домбае около 190 гостиниц остаются без электроэнергии из-за снегопада и падения дерева на высоковольтную линию. Электричества нет во всем курортном поселке Карачаево-Черкесии. Об этом 19 декабря сообщили в администрации Карачаевского городского округа.

«У всего Домбая нет электричества, в том числе шесть жилых домов, пять квартирных апартаментов, около 190 гостиниц. Причина — от снегопада упало дерево, оборвало высоковольтную линию», — рассказали ТАСС в администрации.

Из-за отключения электроэнергии туристов с канатных дорог пришлось снимать на дизель-генераторе с помощью спасателей.

Ранее, 16 декабря, без электричества остались почти 6 тыс. человек в Череповецком, Устюженском и Кадуйском районах Вологодской области из-за аварии на электросетях.

Обрывы на линиях электропередачи (ЛЭП) произошли после сильного снегопада. В Уломском и Судском сельских поселениях Череповецкого района, а также на территории Устюженского района объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в связи с обрывом ЛЭП.