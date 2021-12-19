Грушко подверг критике принятие в НАТО новых стран

Политика открытых дверей противоречит интересам НАТО, поскольку расширение повышает уязвимость альянса. Об этом в воскресенье, 19 декабря, рассказал «Известиям» замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Большая угроза с востока — кто? Польша, Венгрия? Они не знали, что страны НАТО в Прибалтике соединяются через Сувалкский коридор? Знали. И сами получили географическую уязвимость. Это связано с действиями самого НАТО. Как они это исправляют? Тем, что сейчас размещают там свои силы, но это уже в непосредственной близости от Санкт-Петербурга. Если они продолжать двигаться в этом направлении, то это прямой путь к сценарию, который мы должны избежать», — рассказал Грушко.

По его словам, «достоверные источники даже на Западе не подтверждают, что там (на границе с Украиной. — Ред.) проводятся какие-либо мероприятия, представляющие угрозу».

«Сам факт, что НАТО считает, что может требовать отвести войска, которые находятся за 1 тыс. км от границ альянса, а когда мы говорим им отвести войска от наших границ — они делают вид, что обижаются, говорит, что НАТО — это альянс демократических государств и никто не может ставить это под сомнение», — отметил замглавы МИД РФ.

По его словам, в РФ уже сформировали переговорную команду, которая в любой момент готова начать предметно работу по тексту проекта соглашения, который Москва будет обсуждать с НАТО.

«Речь идет о двустороннем соглашении по гарантиям безопасности, которое имеет ключевой характер, поскольку это ось, на которую будут нанизываться другие договоренности. Если исходить из того, что НАТО работает на консенсусной основе, позиция США будет определяющей», — заключил Грушко.

Ранее в этот день министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что НАТО обсудило предложения России по гарантиям безопасности. Она отметила, что Москва не сможет навязывать альянсу свои взгляды.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 декабря заявил, что Россия предложила США провести переговоры по гарантиям безопасности исключительно на двусторонней основе, подчеркнув, что участие других стран лишит их смысла.

В тот же день стало известно, что США собираются дать ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на следующей неделе. Как отметил источник из Белого дома, в администрации президента США некоторые из предложений сочли полезными, а другие — неприемлемыми.

В западных СМИ неоднократно появлялись статьи о якобы возможном российском вторжении. Так, 19 ноября газета The New York Times сообщила, что администрация США предупредила союзников о якобы планах РФ по нападению на территорию Украины и призвала готовить новые антироссийские меры.