Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Рязани

Полиция проводит проверку по факту ДТП с участием маршрутки в Рязани. Две пассажирки получили различные травмы.

Авария произошла утром 19 декабря на улице Космонавтов. По данным ГИБДД, маршрутка № 53 врезалась в столб. По предварительным данным, водитель автобуса «ПАЗ» не справился с управлением, пишет 62INFO.RU.

Травмы получили пассажирки 33 и 69 лет. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства происшествия.

Ночью 19 декабря в Брянске автомобиль Mercedes столкнулся с машиной скорой помощи. Водителю и пассажиру медицинского автомобиля врачи назначили лечение по итогам осмотра на месте, 47-летняя пассажирка доставлена в больницу. Установлено, что на иномарке были установлены летние шины.