Режиссер «Мы из будущего» Малюков умер от последствий COVID-19

Умер российский кинорежиссер Андрей Малюков. О смерти 74-летнего режиссера 19 декабря сообщила его двоюродная сестра — актриса Наталья Бондарчук.

Скончался Малюков от последствий коронавируса.

«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат. Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, — родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман. Мы росли вместе, Андрюша стал знаменитым режиссером», — написала Бондарчук в Facebook.

Дата и место прощания с режиссером не уточняются.

Андрей Малюков родился 6 января 1948 года. Он был кинорежиссером, сценаристом и продюсером. В 2004 году получил звание народного артиста РФ, а в 1980 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.

Является режиссером фильмов «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «Матч» и других картин. Также был художественным руководителем фильма «Собибор».