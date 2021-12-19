Режиссер «Мы из будущего» Малюков умер от последствий COVID-19
Умер российский кинорежиссер Андрей Малюков. О смерти 74-летнего режиссера 19 декабря сообщила его двоюродная сестра — актриса Наталья Бондарчук.
Скончался Малюков от последствий коронавируса.
«Сегодня, в день памяти святителя Николая, ушел из жизни мой любимый двоюродный брат. Наши мамы, Инна Макарова и Нина Макарова, — родные сестры. У нас одна бабушка, которая воспитывала нас, — сибирская писательница Анна Герман. Мы росли вместе, Андрюша стал знаменитым режиссером», — написала Бондарчук в Facebook.
Дата и место прощания с режиссером не уточняются.
Андрей Малюков родился 6 января 1948 года. Он был кинорежиссером, сценаристом и продюсером. В 2004 году получил звание народного артиста РФ, а в 1980 году стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
Является режиссером фильмов «В зоне особого внимания», «Мы из будущего», «Матч» и других картин. Также был художественным руководителем фильма «Собибор».