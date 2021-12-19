Пловец Колесников победил на дистанции 100 м на ЧМ в Абу-Даби

Россиянин Климент Колесников 19 декабря завоевал золото на дистанции 100 м комплексным плаванием на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

Спортсмен из России преодолел дистанцию за 51,09 секунды.

Второе место занял норвежец Томоэ Хвас (51,35 секунды), третье — итальянец Томас Чеккон (51,40).

Ранее, 16 декабря, российские пловцы завоевали золото в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде в Абу-Даби.

Российская четверка проплыла эстафету с общим временем 3 минуты 3,45 секунды. На старт вышли Климент Колесников, Андрей Минаков, Владислав Гринев и Александр Щеголев.

Второе место заняла команда Италии, уступившая россиянам 0,16 секунды, третьей стала сборная США (+1,97).

8 декабря российский пловец Евгений Рылов стал спортсменом года, а также лауреатом национальной спортивной премии в номинации «Гордость России». Рылов в 2021 году завоевал две золотые медали на Олимпиаде в Токио (100 м и 200 м на спине), а также стал серебряным призером в эстафете 4х200 м вольным стилем. Кроме того, он стал обладателем двух золотых, одной серебряной и одной бронзовой наград чемпионата Европы.