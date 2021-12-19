Два человека погибли в Алжире при праздновании победы сборной по футболу

В Алжире в ходе празднования победы национальной футбольной команды умерли два человека, не менее 40 получили травмы. Об этом в воскресенье, 19 декабря, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на управление гражданской защиты страны.

Сборная Алжира одержала победу над командой Туниса днем ранее в ходе турнира, который проходил в Катаре. Болельщики по всей стране начали праздновать победу национальной команды.

Как уточняет управление гражданской защиты Алжира, в ходе массовых мероприятий пострадали 40 человек. Также погибли двое молодых людей в возрасте 20 и 24 лет. Один из них разбился на мотоцикле, дополняет «Спорт-Экспресс».

Большинство пострадавших получили травмы при падении с мотоциклов и при столкновениях транспортных средств, добавили в организации.

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