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Гинцбург назвал сроки исследования препарата против размножения COVID-19

Гинцбург: исследования препарата для подавления размножения COVID могут начать в 2022 году
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Во второй половине 2022 года начнутся клинические исследования препарата против коронавируса, который будет подавлять размножение COVID-19. Об этом в воскресенье, 19 декабря, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

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«Второй препарат, клинические исследования которого начнутся, я думаю, во второй половине 2022 года, — это низкомолекулярная химия, которая будет непосредственно давить размножение вируса у больных, которые уже находятся даже и на тяжелых стадиях», — рассказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что препарат фактически обеспечит страховку для человека даже при условии, если он не был вакцинирован от COVID-19, пишет «Газета.Ru».

14 декабря заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова сообщила, что в России помимо вакцин зарегистрированы 14 лекарственных препаратов. Также она добавила, что в стране зарегистрированы 94 системы для диагностики коронавируса.

В тот же день замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал «Известиям», что российская назальная вакцина от коронавируса находится на стадии клинических исследований. Планируется, что назальная вакцина будет дополнять обычную, то есть использоваться комбинированно. Однако в некоторых случаях, например для иммунного ответа переболевших, может применяться как самостоятельная вакцина, объяснил Логунов.

10 ноября Гинцбург рассказал о разработке препарата из антител для лечения заболевших коронавирусом. Он подчеркнул, что испытания препарата начнутся также в январе следующего года.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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