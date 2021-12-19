Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Брянске

Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Брянске. Три человека получили травмы.

Авария произошла ночью 19 декабря на улице Горбатова. По данным Госавтоинспекции, 19-летний водитель автомобиля Mercedes не предоставил преимущество в движении автомобилю скорой помощи, которым управлял 61-летний мужчина. На иномарке были установлены летние шины. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Водителю и пассажиру медицинского автомобиля врачи назначили лечение по итогам осмотра. 47-летняя пассажирка доставлена в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. В отношении водителя составлен административный протокол в связи с отсутствием страховки.

Ранее в этот день сообщалось о ДТП с участием двух автомобилей в Якутии. Suzuki Grand Vitara выехала на встречную полосу на федеральной трассе «Лена» и столкнулась с Toyota Ipsum. Травмы различной степени тяжести получили водитель и пять пассажиров Toyota.