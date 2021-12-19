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Американские сенаторы поругались из-за СП-2

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В США сенаторы поругались из-за голосования по вопросу санкций против газопровода «Северный поток – 2» (СП-2). Спор конгрессменов произошел в Twitter 18 декабря.

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Так, республиканец Тед Круз представил проект санкций против газопровода. При этом он решил затормозить утверждение номинаций президента Джо Байдена на посты в Госдепе, чтобы его проект рассмотрели

«Это. Не. Демократия», — высказался против решения Круза конгрессмен Эрик Сволвелл.

Сволвелл считает, что Круз своими действиями тормозит процессы дипломатии.

«Тед Круз в меньшинстве. <…> Какого черта у нас существует такая система, в рамках которой один человек может затормозить все дипломатические процессы?» — добавил Сволвелл.

В ответ Круз перешел на неформальный тон.

«Тише, мальчик. Взрослые дяди работают», — написал он в соцсети.

К спору присоединились другие политики и общественные деятели. Они считают, что Круз саботирует интересы США.

В тот же день сообщалось, что сенат США согласился рассмотреть законопроект о санкциях против проекта «Северный поток – 2», предложенный Крузом. Голосование пройдет до 14 января.

После представления законопроекта начались переговоры. Как сообщает агентство Bloomberg, представитель Республиканской партии пообещал перестать блокировать утверждение кандидатур на 32 правительственные должности в обмен на рассмотрение сенатом его инициативы.

Для утверждения документа сенатом он должен будет получить 60 голосов. Если сенаторы проголосуют «за», инициативу направят в палату представителей. В случае одобрения конгрессом санкций законопроект должен будет подписать Джо Байден.

7 декабря законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год. Кроме того, в оборонный бюджет США также не вошли санкции по суверенному долгу России.

Строительство СП-2 завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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