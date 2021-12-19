Режим повышенной готовности ввели в Калужской области из-за осадков

Энергетики ввели режим повышенной готовности в Калужской области. В ближайшее время в регионе ожидаются осадки.

Согласно прогнозам, ночью и днем 20 декабря в Калужской области усилится ветер и начнется метель. Такие погодные условия могут спровоцировать перебои в подаче электричества в жилые дома. Об этом пишет газета «Весть».

Для оперативной ликвидации аварий энергетики будут дежурить в течение ночи. Специалисты следят за ситуацией на электросетях.

Ранее в этот день об ухудшении погодных условий предупредили жителей Ульяновской области. Ветер в регионе усиливается до 17 м/с.