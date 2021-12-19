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Жители Удмуртии будут получать «умные» тонометры с 2022 года

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С января 2022 года пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями будут получать «умные» тонометры, дистанционно передающие данные в поликлинику. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

Специалисты тестировали различные цифровые продукты в области здравоохранения в течение 2021 года, чтобы для пациентов из группы риска снизить риск наступления внезапного инфаркта или инсульта. «Умные» тонометры были опробованы в Воткинске и Пихтовке. По словам Бречалова, каждый месяц 1,5 тыс. пациентов, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут получать прибор для получения давления. Техника сможет передавать информацию о повышенном давлении в поликлинику или фельдшеру. Медики смогут оперативно принимать решение по лечению, пишет Udm-info.ru.

Глава республики уточнил, что в Пихтовке по итогам применения тонометров практически не было выездов скорой помощи к больным с сердечно-сосудистыми патологиями. Медицинские работники уже прошли обучение по использованию техники.

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