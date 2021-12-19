Жителей Ульяновской области предупредили об ухудшении погоды

МЧС рекомендовало жителям Ульяновской области ограничить выход из зданий в связи с ухудшением погодных условий. До конца суток в регионе ожидается метель.

По данным синоптиков, скорость ветра достигает 17 м/с. На дорогах образуются снежные заносы, пишет ulpravda.ru. МЧС рекомендует ульяновцам ограничить выход из помещений во время сильного ветра и не оставлять детей без присмотра.

При нахождении на улице не следует укрываться около стен домов, так как вероятно падение шифера или других кровельных материалов с крыши. Также опасность представляют недостроенные здания и деревья. Рекомендуется укрываться в подъездах или подземных переходах.

Ранее синоптики предупредили о «русских морозах» на предстоящей неделе в Центральной России. Температура опустится до –22 градусов из-за смещения североатлантического циклона.