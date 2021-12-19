ЦБ разъяснил предложение по отмене комиссий за переводы между своими счетами

Инициатива сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей затронет переводы не только внутри Системы быстрых платежей (СБП). Об этом в воскресенье, 19 декабря, рассказали в пресс-службе Центробанка (ЦБ).

«Для поддержки граждан можно повысить лимит бесплатных переводов между своими счетами в разных банках до 1,4 млн рублей в месяц. Причем не только через СБП, но и по другим каналам», — приводит РБК сообщение Банка России.

Это даст возможность людям по окончании срока вклада переводить деньги в тот банк, который предложит им лучшие условия по вкладу, а не переносить их наличными из банка в банк, отметили в ЦБ.

«Таким образом, это не только позволит предоставить нашим гражданам удобный, быстрый, выгодный и безопасный сервис по переводу собственных средств между банками, но и в целом повысит конкуренцию на рынке», — заключили в Центробанке.



17 декабря глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор обсуждает инициативу сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках в пределах 1,4 млн рублей. По ее словам, в Центробанке считают, что это «улучшит конкуренцию среди банков», а также «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики» регулятора.

В начале декабря «Известия» со ссылкой на документ Национального совета финансового рынка писали, что порог банковских операций, подлежащих обязательному контролю, предлагается повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей до конца 2023 года, а затем — до 1,5 млн рублей. Кредитные организации также предлагали вернуть порог для отчета о трансграничных переводах и операциях в пользу НКО, который сейчас отменен.