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Врач рассказала о способах сберечь волосы в сильные морозы

Дерматолог Галлямова объяснила, как сберечь волосы в сильные морозы
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Дерматолог, трихолог Юлия Галлямова в воскресенье, 19 декабря, рассказала, как ухаживать за волосами при сильных морозах.

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«Единственный способ — это прятать их под шапку. Больше у вас никак не получится защитить их от внешнего воздействия. Естественно, бальзамы, маски», — приводит телеканал «Звезда» слова Галлямовой.

Кроме того, специалист рассказала, что сухими шампунями в зимний период можно пользоваться при условии индивидуальной переносимости.

«Не все их переносят по той же самой причине. У всех индивидуальное количество кожного сала выделяется. Если его слишком много и вы туда сухой шампунь, то, соответственно, может возникнуть раздражение. Если вы его переносите, можете использовать, конечно, сухой шампунь», — добавила врач.

Ранее в этот день дерматовенеролог Гиляна Сангаджиева заявила, что аллергия на холод может быть связана с генетической предрасположенностью. По ее словам, данный фактор является причиной аллергии на низкие температуры примерно в 5% случаев. В результате у человека могут появиться сыпь и кожный зуд.

Кроме того, аллергическая реакция на холод может быть обусловлена такими заболеваниями, как сифилис, гепатит С, инфекционный мононуклеоз, системные васкулиты, злокачественные новообразования и патологии печени, отметила врач.

9 декабря врач-косметолог, врач-дерматолог Ольга Андриянова рассказала «Известиям», что воздействие низких температур, особенно на протяжении длительного времени, вредно для кожи так же, как и сильное солнце.

Эксперт отметила, что после лыжной прогулки у многих наблюдаются здоровый румянец и отличный цвет лица. Но зачастую пациентам с дерматологическими заболеваниями, такими как купероз и розацеа, сильное переохлаждение вредно. Сосуды еще больше повреждаются, и появляются новые телеангиоэктазии (стойкое расширение мелких сосудов).

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