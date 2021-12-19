МИД РФ оценил последствия отказа НАТО от укрепления безопасности

Россия перейдет в режим создания контругроз, если НАТО не примет предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Мы как раз даем понять, что мы готовы разговаривать о том, чтобы военный сценарий, или военно-технический сценарий, перевести в некий политический процесс, который реально укрепит военную безопасность всех государств на пространстве ОБСЕ, Евроатлантики, Евразии. А если этого не получится, то мы уже обозначили им [НАТО], тогда мы тоже перейдем вот в этот режим создания контругроз, но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы», — сказал он 18 декабря в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам замминистра, российская сторона открыто и честно изложила свои предложения на бумаге.

«И, кстати говоря, это очень важно и с политической точки зрения — бросить камень в это болото. Надо, чтобы задумались наконец и европейцы, если они не хотят превратить свой континент в арену вот такого военного противостояния», — подчеркнул Грушко.

Он отметил, что в сложившейся ситуации у НАТО есть два возможных пути.

«У них есть два пути. Первое — серьезно отнестись к тому, что мы положили на стол, либо иметь дело с военно-технической альтернативой», — добавил замглавы МИД РФ.

Как отметил Грушко, Россия и НАТО подошли «к моменту истины» в отношениях, предложения Москвы направлены на то, чтобы отойти от опасной черты, дополняет «Газета.Ru».

Также в субботу помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон хочет использовать в отношениях с Москвой комбинацию сдерживания и дипломатии. Он подчеркнул, что с Россией будут вестись переговоры, даже если она не перестанет проявлять агрессию в отношениях с Украиной.

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление НАТО на границе Украины — явный признак, что альянс планирует войну с Россией. Он пояснил, что можно, пользуясь настроениями Киева, сделать страну неформальным членом альянса, насыщать ее оружием, «превращать в военизированный кулак».

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В документах говорится, в частности, что Россия и НАТО обязуются не создавать условия, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в беседе с «Известиями» указал на то, что в опубликованных проектах договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности нет требований пойти на односторонние уступки. Политик подчеркнул, что это корректное, подробное и качественное «изложение на бумаге» тех «красных линий», о которых в последнее время Россия неоднократно говорила.