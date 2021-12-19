Мурашко рассказал о случаях тяжелого течения COVID-19 у детей

Дети болеют COVID-19 легче взрослых, однако тяжелые случаи течения инфекции все равно встречаются. Об этом в воскресенье, 19 декабря, рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сейчас мы готовимся к проведению исследований в возрасте от пяти до 12 лет, мы видим, что дети болеют чуть легче, но тем не менее тяжелые формы встречаются», — заявил министр в эфире канала «Россия 1».

14 декабря замдиректора по научной работе Центра имени Гамалеи Денис Логунов рассказал «Известиям», что исследования вакцин для несовершеннолетних во всем мире проходят постадийно, а в некоторых странах уже началась вакцинация этой категории населения. Так, в Китае прививают двухлетних детей, а в США — детей от шести до 11 лет.

Вакцина «Спутник M» была зарегистрирована 24 ноября. Иммунизация достигается путем ввода двух компонентов вакцины с интервалом 21 день. Как отмечалось, клеточный иммунитет после вакцинации от COVID-19 «Спутник M» («Гам-КОВИД-Вак-М») для подростков сформировался у 93,2% добровольцев.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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