Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте на этапе Кубка мира
Российская биатлонистка Кристина Резцова заняла третье место в масс-старте на 12,5 км на четвертом этапе Кубка мира во французском Анси в воскресенье, 19 декабря.
Первой финишировала шведская спортсменка Эльвира Эберг. Она преодолела дистанцию за 35 минут 21,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Обладательницей серебряной медали стала француженка Жюлия Симон. Она отстала от лидера на 10,7 секунды, допустив два промаха. На дистанции российская биатлонистка Резцова допустила два промаха. В результате ее отставание от победительницы составило 12,1 секунды.
Этап завершится в воскресенье мужским масс-стартом на 15 км.
Ранее в этот день сборная России по биатлону выиграла смешанную эстафету (4х6 км) на этапе Кубка IBU в австрийском Обертиллиахе.
Обладателями золотых медалей стали Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков. Они преодолели дистанцию без штрафных кругов, использовав шесть дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.