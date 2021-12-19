Стал известен еще один симптом рака поджелудочной железы

Странное чувство под ребрами, похожее на пульсацию, может сигнализировать человеку о заболевании раком поджелудочной железы. С таким заявлением выступили британские ученые, сообщила 16 декабря газета Daily Express.

Как пояснили в издании, ссылаясь на исследования ученых, такие ощущения возникают из-за того, что поджелудочная железа расположена именно там. Новый симптом встречается реже: чаще всего пациенты, страдающие этим заболеванием, жалуются на боли в спине, потерю аппетита и веса.

«Согласно отчетам New Scientist, рак поджелудочной железы является самым смертельным среди других распространенных видов рака. По статистике, 95% людей, страдающих этой болезнью, умирают в течение пяти лет. Эта опухоль является одной из самых устойчивых к лекарствам», — говорится в сообщении.

В газете также привели исследование Фонда поджелудочной железы (The Pancreas Foundation), в котором говорится, что небольшое количество случаев рака поджелудочной железы называется раком островковых клеток. Эта форма может привести к снижению сахара в крови из-за изменения инсулина в поджелудочной железе. Из-за этого больной может ощущать озноб, мышечные спазмы и страдать диареей.

Российский диетолог Светлана Фус назвала 19 декабря инжир полезным продуктом для восстановления работы желудочно-кишечного тракта. По ее словам, он является пищей для живущих в кишечнике бактерий и способствует нормальной работе пищеварительной системы из-за высокого содержания клетчатки. Диетолог советует употреблять инжир людям, склонным к запорам. Однако добавлять в рацион питания его нужно разумно — чрезмерное потребление может спровоцировать диарею и метеоризм.