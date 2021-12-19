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Врач рассказал о терявших слух и зрение пациентах с COVID-19 в Москве

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Некоторые пациенты с коронавирусом в Москве, включая прошедших реанимацию, теряли слух и зрение. Об этом 19 декабря сообщила главврач больницы № 52 в Москве Марьяна Лысенко в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на телеканале «Россия 1».

Также она добавила, что COVID-19 спровоцировал у некоторых и другие последствия.

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«У нас есть пациенты, которые до сих пор не могут восстановить обоняние, причем у них есть навязчивые запахи, а это отвратительное состояние, когда человеку все время пахнет тухлым или каким-то сгнившим. У нас есть пациенты, которые полностью облысели — и мужчины, и женщины», — сказала она.

Также Лысенко отметила, что вакцинация от коронавируса не может никого убить.

«Она вообще совершенно про другое. Но говорить о том, что вакцины вредны, убивают, вызывают бесплодие — чего только ни приписывается — это все да, есть, только это есть от ковида. И бесплодие есть от ковида, и потеря слуха есть от ковида, и извращение вообще качества жизни после ковида», — уточнила врач.

Ранее, 9 декабря, вирусолог и главный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил важность вакцинации для переболевших с антителами. По его словам, прививка необходима переболевшим людям даже при высоком уровне антител, так как эти антитела активны лишь по отношению к S-белку вируса и не обладают нейтрализующим характером.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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