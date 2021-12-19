Собянин оценил вероятность введения перед Новым годом новых мер против COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае введения новых ограничительных мер по борьбе с COVID-19 перед Новым годом, власти объявят о них заранее.

«Жить — так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», — ответил он 19 декабря на вопрос журналиста в эфире «Россия 1».

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Также она рассказала, что в стране «Омикрон»-штамм COVID-19 выявлен у 25 человек. В частности, новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

14 декабря Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается стабильной. По его словам, за последние недели снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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