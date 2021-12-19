Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В России начали изучать опыт других стран по введению штрафов за отказ от вакцинации
Авто
В Госдуме обозначили сроки принятия закона об отмене обязательного ТО
Мир
Число жертв тайфуна «Рай» на Филиппинах возросло до 108
Общество
Синоптики пообещали москвичам 30-сантиметровые сугробы
Мир
Президент Сербии Вучич заявил об энергетическом хаосе в Европе
Мир
В РФПИ допустили поставки «Спутника Лайт» в Африку для борьбы с «Омикроном»
Общество
В Минтруде рассказали о двойных выплатах медикам за работу в выходные
Политика
Пушков заявил о попытке США сдержать развитие России и Китая
Спорт
Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Общество
Синоптик предупредил о «русских морозах» в Центральной России
Сюжет:

Собянин оценил вероятность введения перед Новым годом новых мер против COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае введения новых ограничительных мер по борьбе с COVID-19 перед Новым годом, власти объявят о них заранее.

Выше к цели: в каких регионах коллективный иммунитет превысил 70%
И почему сейчас не будут введены QR-коды на транспорте

«Жить — так, как мы живем, в тех ограничениях, которые есть, а если потребуется, то мы, конечно, заранее объявим», — ответил он 19 декабря на вопрос журналиста в эфире «Россия 1».

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова указала на то, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции перед новогодними праздниками. Она подчеркнула, что праздники не должны привести к новому витку заболеваемости в России.

Также она рассказала, что в стране «Омикрон»-штамм COVID-19 выявлен у 25 человек. В частности, новый вариант обнаружен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону.

14 декабря Собянин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остается стабильной. По его словам, за последние недели снизилось число госпитализаций пациентов с COVID-19.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021