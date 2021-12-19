Закон об отмене обязательного техосмотра должен заработать в 2022 году
В Госдуме назвали сроки принятия закона об отмене обязательного ТО. Документ должен вступить в силу до конца осенней сессии 2022-го. На следующей неделе Госдума рассмотрит проект в трех чтениях, сообщает телеканал «Известия». Закон отменит обязательный техосмотр личных авто и мотоциклов. Согласно документу, диагностика будет нужна лишь при постановке на учет, смене владельца и после изменении конструкции.
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