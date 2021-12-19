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Попова рассказала об условиях закрытия границ из-за коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова 19 декабря заявила, что оперштаб по борьбе с коронавирусом может принимать решение о закрытии границ по разным причинам, главная из которых — эпидемиологический риск.

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Так, Попова напомнила о ситуации в 2020 году, когда поездки в другие страны были ограничены из-за существующих рисков для здоровья людей.

«Здесь, конечно, в первую очередь условия эпидемиологического риска», — заявила Попова в эфире канала «Россия 1», говоря об условиях закрытия границ.

Ранее, 7 декабря, Попова заявила, что Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в связи с появлением «Омикрон»-штамма коронавируса и тесно сотрудничает с МИД РФ.

Также она добавила, что Роспотребнадзор принимает меры, в частности, по организации обсерваций на основании информации от пограничных служб, которые досконально проверяют отметки в паспортах о выезде из стран, отнесенных к высокорисковым.

В тот же день Попова назвала преждевременным рассмотрение снятия ограничений по COVID-19. По ее словам, ситуация все еще остается напряженной, а снижение ограничений может привести к росту заболеваемости.

Ранее, 30 ноября, Попова рекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома, без выездов за рубеж.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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