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Информационные ресурсы МВД парализовало из-за коммунальной аварии

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В работе информационных ресурсов МВД России произошел технический сбой из-за коммунальной аварии в серверных помещениях. Устранить неполадки планируется до конца текущего дня. Об этом сегодня, 19 декабря, сообщили в пресс-службе ведомства.

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«Серверы, на которых хранятся информационные массивы по линии работы Госавтоинспекции, оказались залиты водой. Это делает невозможным прием граждан 19 декабря в регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что из-за сбоя все регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции будут работать 20 декабря. Граждане смогут обратиться за получением услуг как очно, так в удаленно в электронном виде.

Сбой произошел 18 декабря. На текущий момент ограничения в предоставлении ряда услуг сохраняются. В дальнейшем сбой будет учитываться при принятии решений о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации.

Граждане, которые были записаны на прием 18 декабря, смогут использовать платежные документы, оплаченные со скидкой, и в последующие дни. Другие услуги, не связанные с работой системы, оказываются в обычном режиме.

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