Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Кремле спрогнозировали сроки признания «Спутника V» в ВОЗ
Авто
В Госдуме обозначили сроки принятия закона об отмене обязательного ТО
Общество
Попова рассказала об условиях закрытия границ из-за коронавируса
Мир
В Британии оценили вероятность введения новых ограничений из-за «Омикрона»
Мир
В ФРГ заявили о планах НАТО обсудить предложения РФ по гарантиям безопасности
Общество
Гинцбург заявил о возможности ревакцинироваться «Спутником V» бесконечно
Общество
В Минтруде рассказали о двойных выплатах медикам за работу в выходные
Политика
Пушков заявил о попытке США сдержать развитие России и Китая
Спорт
Сборная России выиграла смешанную эстафету на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе
Общество
Синоптик предупредил о «русских морозах» в Центральной России
Сюжет:

В Британии оценили вероятность введения новых ограничений из-за «Омикрона»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Великобритании могут быть приняты новые ограничения для борьбы с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил глава минздрава страны Саджид Джавид, выступая в эфире телеканала Би-би-си.

Вот — зараза: чем грозит штамм «Омикрон» мировой экономике
Эксперты высказывают опасения, но катастрофы не ждут

«Мы действительно должны проверить данные (по заболеваемости. — Ред.) <…> и принять во внимание более широкий набор фактов (для принятия решения о новых ограничительных мерах. — Ред.)», — заявил Джавид.

Он подтвердил, что в случае необходимости парламент рассмотрит меры противодействия распространению вируса.

Накануне стало известно, что в Великобритании число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек.

В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

Также в субботу в Лондоне прошли митинги против ограничений по коронавирусу. Во время акции протеста произошла драка на Парламентской площади, офицеры полиции получили легкие травмы.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021