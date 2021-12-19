В Британии оценили вероятность введения новых ограничений из-за «Омикрона»

В Великобритании могут быть приняты новые ограничения для борьбы с распространением штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в воскресенье, 19 декабря, заявил глава минздрава страны Саджид Джавид, выступая в эфире телеканала Би-би-си.

«Мы действительно должны проверить данные (по заболеваемости. — Ред.) <…> и принять во внимание более широкий набор фактов (для принятия решения о новых ограничительных мерах. — Ред.)», — заявил Джавид.

Он подтвердил, что в случае необходимости парламент рассмотрит меры противодействия распространению вируса.

Накануне стало известно, что в Великобритании число скончавшихся после заболевания штаммом коронавируса «Омикрон» увеличилось до семи человек.

В тот же день мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с ростом числа случаев заражения «Омикрон»-штаммом коронавируса. Градоначальник отметил, что в последние дни в Лондоне «наблюдается рост числа случаев госпитализации инфицированных коронавирусом».

Также в субботу в Лондоне прошли митинги против ограничений по коронавирусу. Во время акции протеста произошла драка на Парламентской площади, офицеры полиции получили легкие травмы.