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Песков назвал информацию о показателях смертности от COVID-19 в РФ гнетущей для Путина

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал о том, что российского лидера гнетет информация о показателях смертности от коронавируса в стране. Такое заявление представитель Кремля сделал в воскресенье, 19 декабря в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Второй год» на канале «Россия 1».

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«Смертность от коронавируса высокая, и это трагедия, которая гнетет и президента РФ Владимира Путина, и всех, кто работает в правительственном штабе по борьбе с инфекцией», — сказал он.

Обеспокоенность главы государства, по словам Пескова, вызвала информация о том, что число смертей от COVID-19 в стране превысило тысячу человек в сутки.

17 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что власти российских регионов должны наращивать темпы вакцинации от COVID-19 перед новогодними праздниками.

По данным вице-премьера, за неделю обстановка по коронавирусу осложнилась в 10 регионах (Ивановская, Нижегородская, Оренбургская, Рязанская, Тамбовская, Челябинская области, Алтай, Башкирия, Дагестан, Чувашия).

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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