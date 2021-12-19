Песков охарактеризовал противников вакцинации от COVID-19

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 19 декабря, назвал противников вакцинации от коронавируса «опасными дураками».

«Опасными дураками — это два слова. Одним словом это не выразишь», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1», в ответ на вопрос, как одним словом можно назвать людей, которые сами отказываются от прививки, а также агитируют против нее.

Накануне вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков заявил, что наибольшую опасность «Омикрон»-штамм коронавируса представляет для людей, которые ни разу не болели COVID-19 и не вакцинировались.

Он также отметил, что новым штаммам COVID-19 все сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с вирусом, так как этим людям удалось в течение двух лет продержаться в так называемом иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных от коронавируса.

В тот же день доктор биологических наук, профессор школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова заявила, что защитить себя от «Омикрон»-штамма коронавируса помогут правильное ношение масок и отказ от походов в аптеки. По ее словам, лучше заранее закупить все необходимые для домашней аптечки лекарства, поскольку маленькие аптеки могут быть «рассадником» вируса.

8 декабря глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус оценил опасность распространения в мире «Омикрон»-штамма коронавируса. По его словам, некоторые характеристики данного штамма, в том числе его глобальное распространение и большое количество мутаций, предполагают, что он может оказать большое влияние на ход пандемии в целом.

В РФ проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.