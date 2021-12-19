Мурашко оценил возможность новой волны COVID-19 из-за «Омикрона»

За время распространения коронавируса система здравоохранения России приобрела большой опыт, что позволяет управлять процессом пандемии. Об этом 19 декабря заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, оценивая возможность новой волны коронавируса из-за штамма «Омикрон».

«Мы за этот период приобрели уже большой опыт и борьбы, и медицинских мероприятий, которые позволяют нам останавливать или управлять процессом», — сказал Мурашко.

Кроме того, Мурашко отметил, что более 62% россиян старше 60 лет получили первый компонент вакцины от коронавируса.

«Главное, что для нас сегодня является критическим прямо, — это жизнесберегающее, это категория лиц старше 60 лет. И мы видим, что в этой возрастной категории людей, получивших вакцину, первый компонент, уже составило больше 62%. Это хорошая цифра», — заявил Мурашко в эфире канала «Россия 1».

17 декабря Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» показывает хорошую вируснейтрализующую активность в отношении штамма коронавируса «Омикрон», в особенности у тех, кто прошел ревакцинацию «Спутником Лайт».

Мурашко также сообщил, что заболевшие «Омикроном» россияне или уже перенесли COVID-19, или были вакцинированы, их иммунитета хватает. По его словам, тяжелых случаев течения болезни после заражения «Омикрон»-штаммом в стране пока не зафиксировано.

14 декабря глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на то, что российская вакцина «Спутник V» защитит от нового штамма «Омикрон», но вопрос — в конкретных цифрах. По его словам, в настоящее время сотрудники центра изучают степень защиты вакцины от нового штамма. Если снижение защиты от инфекции будет 10-кратным, надо ставить вопрос об изменении вакцины, добавил специалист.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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